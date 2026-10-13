Автоэксперт Марков отметил, что наиболее эффективным для зимы считается направленный рисунок протектора шины

Марков пояснил, что зимние шины делятся на шипованные и фрикционные («липучки»), которые бывают нордическими (для суровых зим) и альпийскими (для мягкой европейской зимы, почти не встречающимися в России). Для нордического типа характерны агрессивный протектор с множеством ламелей и мягкая резиновая смесь, обеспечивающие сцепление на льду, тогда как альпийские шины жестче и имеют глубокие дренажные канавки для отвода воды.

Наиболее эффективным для зимы считается направленный рисунок протектора. Эксперт подчеркнул, что износ снижает сцепление задолго до предельного стирания, так как страдают ключевые элементы — шипы или ламели. На эффективность также влияют состав смеси, конструкция, давление в шине и особенности автомобиля. Для зимы Марков советует выбирать более узкие шины: они создают большее давление в пятне контакта, лучше продавливают снежную кашу и эффективнее вытесняют воду, в отличие от широких.