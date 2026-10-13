Автоэксперт Марков отметил, что наиболее эффективным для зимы считается направленный рисунок протектора шины
Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков объяснил, на что стоит обращать внимание при выборе зимних шин. Его рекомендации приводит издание pravda-nn.ru.
Марков пояснил, что зимние шины делятся на шипованные и фрикционные («липучки»), которые бывают нордическими (для суровых зим) и альпийскими (для мягкой европейской зимы, почти не встречающимися в России). Для нордического типа характерны агрессивный протектор с множеством ламелей и мягкая резиновая смесь, обеспечивающие сцепление на льду, тогда как альпийские шины жестче и имеют глубокие дренажные канавки для отвода воды.
Наиболее эффективным для зимы считается направленный рисунок протектора. Эксперт подчеркнул, что износ снижает сцепление задолго до предельного стирания, так как страдают ключевые элементы — шипы или ламели. На эффективность также влияют состав смеси, конструкция, давление в шине и особенности автомобиля. Для зимы Марков советует выбирать более узкие шины: они создают большее давление в пятне контакта, лучше продавливают снежную кашу и эффективнее вытесняют воду, в отличие от широких.