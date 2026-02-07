Техэксперт Ершов посоветовал грамотно настроить автозапуск для снижения нагрузки на двигатель

В холодное время года многие автовладельцы активно используют функцию удаленного запуска двигателя. Однако неправильное использование опции может привести к серьезным проблемам с автомобилем, сообщил телеканал «Саратов 24» .

Одной из самых распространенных ошибок при использовании автозапуска являются частые короткие циклы прогрева. Стремясь поддерживать тепло в салоне на протяжении всей ночи, автовладельцы прибегают к автозапуску каждые полтора-два часа на 15–20 минут. В результате аккумулятор будет тратить больше энергии, чем восстанавливать, а двигатель будет работать в неблагоприятном режиме.

«При грамотной установке сигнализации и адекватных настройках, исправном состоянии систем автомобиля нагрузка на двигатель при автозапуске практически не отличается от обычного запуска ключом», — рассказал технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов.

Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно настроить автозапуск. Необходимо ориентироваться на температуру двигателя, а не салона.