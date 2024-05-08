Тарифы на проезд в Москве с 2011 года остались ниже уровня инфляции почти на 30% | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 17:16 Тарифы на проезд в Москве с 2011 года остались ниже уровня инфляции почти на 30% Пресс-служба Московского метрополитена

Читать 360 в

С 2011 по 2024 годы тарифы на проезд в городском транспорте Москвы оказались ниже уровня инфляции почти на 30%. С 20 мая стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на два рубля, что будет выгодно для пассажиров.

Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля. Эта сумма останется самой маленькой среди всех способов оплаты разовой поездки. Регулярный речной транспорт в несезон станет дешевле. Стоимость разовой поездки сократится примерно на 20-50 рублей. Конечная цена будет зависеть от вида билета. Кроме того, дептранс Москвы предоставляет бесплатные поездки на речном транспорте по единым билетам на 30 дней.

Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена Пресс-служба Московского метрополитена

Директор Высшей школы экономики и бизнеса, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что после индексации в столице все равно остались самые доступные тарифы для обучающихся. В пример он привел ситуацию в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По его словам, разница в стоимости билетов достигает 885 рублей.

Единый билет для обучающихся в Москве будет стоить 815 рублей, в Екатеринбурге аналогичный проездной обойдется в 1700 рублей. Разница в два раза. Дмитрий Завьялов

Петербургские студенты тоже платят больше столичных. Им проезд обходится в 1305 рублей, уточнил Завьялов.

В Москве действуют бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по карте «Тройка», которая привязана в личном кабинете к приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт», между метро, МЦК и МЦД. Также в столице установлены наиболее выгодные цены на длинные безлимитные билеты среди крупных городов России.