Тарифы на проезд в московском транспорте скорректируют с учетом инфляции

Тарифы на проезд в городском транспорте изменятся в Москве со 2 января следующего года. Корректировка связана с инфляцией, а вырученные деньги отправят на дальнейшее развитие инфраструктуры.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля.

Самым выгодным тарифом вот уже четвертый год останется оплата проезда по биометрии, ее стоимость составит 59 рублей. При этом билеты на 60 поездок отменят — вместо этого предлагается воспользоваться более выгодным «Кошельком». При пересадке на наземный транспорт по нему действует скидка в 50%.

Столичные школьники и студенты по-прежнему будут пользоваться самыми выгодными проездными среди крупных городов России, а стоимость за преодоленное расстояние останется ниже, чем в других мегаполисах. Сами тарифы с 2011 года ниже инфляции на 25%.

Также с 1 января скорректируют цены на эвакуацию автомобилей с городских улиц. Однако она по-прежнему останется ниже фактических городских затрат.