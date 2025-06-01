Стоимость проезда в городском транспорте Москвы скорректировали с 1 июня

Тарифы на проезд в городском транспорте и эвакуацию автомобилей изменились в Москве. Новые цены начали действовать с 1 июня 2025 года.

Разовая поездка на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы и наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» обойдется в 67 рублей, а в пригороде — в 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единым» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.

Самым выгодным способом оплаты проезда уже четвертый год подряд остается биометрия. Ей пользуются более 400 тысяч пассажиров. Цена поездки при оплате по биометрии составит 63 рубля — это на 4 рублей дешевле, чем по билету «Кошелек» карты Тройка, и на 11 рублей меньше оплаты проезда банковской картой.

Проездные безлимитные билеты на 30, 90 и 365 дней в столице — по-прежнему одни из самых выгодных, по сравнению с другими крупными российскими городами.

Бесплатными остались пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта. Поездки с использованием нескольких видов транспорта выгоднее всего с тарифом «90 минут».

Стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы проиндексирована на 2 рубля за участок, при этом 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники проезд остается бесплатным. Цены на транзитный проезд не изменились.

Кроме того, изменились и тарифы на перемещение и хранения транспортных средств. Несмотря на повышение стоимости этих услуг, они остаются ниже затрат города на эвакуацию.

С 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. Полученные в результате индексации средства направят на улучшение транспортной инфраструктуры. Специалисты продолжат развивать метрополитен, МЦД, наземный транспорт, совершенствовать пассажирские сервисы и билетную системы. Уже сегодня пассажиры могут приобрести билет на проезд множеством удобных и инновационных способов, в числе которых биометрия, виртуальная «Тройка» и Система быстрых платежей.