Стартовала электронная регистрация на выставку «Авто+Автомеханика Москва»

Электронная регистрация стартовала на выставку «Авто+Автомеханика Москва», которая пройдет с 12 по 14 мая в выставочном центре «Тимирязев». Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс», при поддержке которого готовится мероприятие.

Посетить выставку можно будет бесплатно, но предварительная регистрация обязательна. Ожидается, что мероприятие посетят более 12 тысяч человек из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Экспозиция охватит весь спектр автомобильной индустрии: автопроизводителей, производителей автокомпонентов, научно-исследовательские центры, технологические лаборатории, разработчиков IT-решений для автопрома, а также инновационные и производственные технологии.

Ожидается, что выставка станет главным событием 2026 года для всего профессионального автомобильного сообщества и новым этапом в развитии отечественного автопрома.