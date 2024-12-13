Станцию петербургского метро «Театральная» откроют в 2028 году

Открытие станции петербургского метрополитена «Театральная» перенесли на 2028 год из-за проблем с подрядчиком. Об этом сообщил «Бриф24» со ссылкой на слова губернатора города на Неве Александра Беглова, сказанные во время прямой линии.
Градоначальник отметил, что задержка сдачи «Театральной» влияет и на другие станции. В частности, теперь позже введут в эксплуатацию и «Горный институт».
Беглов добавил, что сейчас власти Петербурга ведут переговоры с частными лицами, чтобы выкупить участок рядом с «Театральной», чтобы организовать выход со станции, которого сейчас просто нет.
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