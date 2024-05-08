08 мая 2024, 19:47
Стало известно об отмене проведения авиасалона МАКС — 2024
РИА «Новости»: перенесенный с 2023 года авиасалон МАКС отменят
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который проводят в Жуковском раз в два года, в этом году устраивать не станут. Об этом со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщило РИА «Новости».
Собеседник агентства не назвал причины отмены, а также новую предварительную дату мероприятия.
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«Подтверждаю», — заявил источник, отвечая на вопрос об отмене проведения авиасалона МАКС в этом году.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Первоначально проведение Международного авиационно-космического салона МАКС планировалось на июль 2023 года. Но за месяц до старта стало известно о переносе мероприятия на 2024 год и проведении еще одного в 2025-м.
Причины такого решения организаторы не назвали, но подчеркнули, что продолжили сотрудничество с участниками выставки из дружественных стран.
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