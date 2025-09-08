Стало известно, мотоциклы каких марок чаще других разбиваются на российских дорогах

Yamaha стала самой аварийной маркой мотоциклов в России в сезоне-2025

Эксперты подвели предварительные итоги мотосезона-2025, определив марки мотоциклов, владельцы которых чаще всего становятся виновниками ДТП. Результатами специалисты страхового дома ВСК поделились с РИА «Новости» .

Лидером печальной статистики стала фирма Yamaha.

«Структура аварийности с участием различных брендов мотоциклов заметно отличается. Так, по оценкам ВСК, чаще всего виновниками ДТП становятся обладатели Yamaha — на них пришлось 28% ДТП с мотоциклами против 22% в 2024 году», — констатировали в компании.

Далее следуют CFMOTO (17%), а также Honda и Kawasaki (по 11%). Чуть реже попадают в ДТП владельцы BMW, Motoland и Triumph (по 7%).

В компании отметили, что общее число происшествий с мотоциклами в этом сезоне невелико — менее 0,04% от всех случаев по КАСКО. Пик аварийности пришелся на весенние месяцы — апрель и май.

На региональном уровне больше всего ДТП зафиксировали в Москве и Краснодарском крае (по 21%). Значительный рост аварийности по сравнению с прошлым годом показали Новосибирская и Ростовская области.

Несколько дней назад в Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии на трассе погиб 39-летний мотоциклист. Байкер выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом Volvo.