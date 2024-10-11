Сотни россиян лишились новых машин из-за «казахстанской схемы»

Госавтоинспекция изъяла у россиян более 800 иномарок, привезенных через Казахстан по параллельному импорту и продававшихся в автосалонах. Новые владельцы не знали, что эти машины фигурировали в крупной мошеннической схеме, сообщила «Газета.ru» .

В 2023 году аферисты убедили жителей Казахстана за вознаграждение в 400 тысяч рублей взять на себя кредиты на автомобили японских и корейских марок, которые останутся работать в таксопарках и автопрокате. Преступники пообещали самостоятельно вносить платежи, но в результате подделали договоры купли-продажи, продали машины в Россию и исчезли. Когда банки начали требовать деньги, обманутые казахстанцы обратились в полицию. Она возбудила уголовные дела и объявила авто в розыск.

В России машины продавались в автосалонах как привезенные по параллельному импорту. Они имели все необходимые документы, в том числе электронный паспорт технического средства и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, поэтому новые владельцы ничего не подозревали. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил, что при визите в ГИБДД машины изымали. В общей сложности афера затронула более 800 автомобилей.

Автоюрист Николай Лагун в интервью «Известиям» посоветовал оставаться начеку даже при покупке машины у официальных дилеров. Он сообщил, что нередко продавцы навязывают дополнительные услуги или указывают в объявлении заниженную стоимость.