Сооснователь биржи грузоперевозок Белоусов поддержал выделение дальнобойщиков в отдельную профессию

Выделение дальнобойщиков в отдельную профессию оправдано спецификой их работы, считает основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов. По его словам, смену статуса должны сопровождать обучение, социальные гарантии и условия для отдыха на трассах, сообщает ИА НСН .

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру транспорта Андрею Никитину выделить водителей дальних грузовых перевозок в отдельную профессию. Сейчас они относятся к общей категории «водитель автомобиля».

Белоусов отметил, что дальнобойщики отвечают не только за управление машиной. Они соблюдают режим труда и отдыха, контролируют состояние автомобиля, используют тахографы и учитывают весогабаритные ограничения.

При задержке рейса перевозчик может понести дополнительные расходы из-за переноса выгрузки. Повреждение груза или нарушение температурного режима способно вызвать претензии клиента и разбирательства со страховщиком.

При поломке на трассе водитель должен оценить ситуацию, связаться со службами и обеспечить сохранность груза. Эксперт считает, что новая категория должна предусматривать профильную подготовку, дополнительные социальные гарантии и развитие придорожной инфраструктуры.