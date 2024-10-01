Союз автомобильных дилеров России: китайские производители будут поднимать цены на авто постепенно

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с ИА НСН заявил, что китайские производители будут поднимать цены на автомобили постепенно, в первую очередь обращая внимание на реакцию рынка.
Эксперт отмечает, что новый утильсбор никак не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе.
«Если спрос будет падать, будут стимулировать. Подорожание будет идти небольшими шажками», — сообщил Жигалов.
Повышение цен, как заметил эксперт, особенно коснется западных моделей, которые идут в страну по параллельному импорту и на которые ощущается дефицит.
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