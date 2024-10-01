Союз автомобильных дилеров России: китайские производители будут поднимать цены на авто постепенно

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с ИА НСН заявил, что китайские производители будут поднимать цены на автомобили постепенно, в первую очередь обращая внимание на реакцию рынка.

Эксперт отмечает, что новый утильсбор никак не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе.

«Если спрос будет падать, будут стимулировать. Подорожание будет идти небольшими шажками», — сообщил Жигалов.

Повышение цен, как заметил эксперт, особенно коснется западных моделей, которые идут в страну по параллельному импорту и на которые ощущается дефицит.