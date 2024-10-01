Союз автомобильных дилеров России: автодилеры готовят скидки и акции до конца года

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с ИА НСН заявил, что автодилеры готовят значительные скидки и акции до конца года.

По словам эксперта, цены точно не пойдут сильно вверх из-за нового утильсбора.

«Все будут смотреть друг на друга, потому что конкуренция все-таки есть, никто из брендов не хотел бы терять долю рынка на таком переходе», — добавил Жигалов.

В последнее время дилеры все больше делают ставки на автокредиты, отметил эксперт.

Ранее СМИ писали, что новые автомобили в России подорожают на 8-10% в ближайшие месяцы.