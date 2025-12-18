Систему речных перевозок планируют усовершенствовать в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность модернизации системы водного пассажирского транспорта. Инициатива призвана устранить существующие проблемы и предложить пассажирам современные услуги. Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что причиной изменений стала непрозрачность текущей системы. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на радио Business FM Петербург.

Он отметил, что в администрации города указали на серьезные недостатки, среди которых — продажа неучтенных билетов, отсутствие точных данных о пассажиропотоке, а также неудовлетворительное состояние причалов и несоответствие судов экологическим стандартам.

В рамках реформы для пассажиров будут созданы централизованные сервисы, позволяющие заранее планировать поездки: узнавать актуальные маршруты, места отправления, время в пути и покупать билеты. Ожидается, что реформа повысит прозрачность и качество водных пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге.