Синоптик Шувалов спрогнозировал затруднения с судоходством на Волге

В бассейне Волги зафиксировано маловодье, из-за которого могут возникнуть сложности с судоходством и водоснабжением. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре ИА НСН.
По его словам, предпосылками стали малоснежная зима и ранний сход снега. Улучшения ситуации в ближайшее время ждать не приходится.
«Ждем следующей волны осадков, пока в ближайшее время осадков не будет», — заявил синоптик.
Начальник ИАЦ регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Сергей Беднарук добавил, что в этом году европейская часть столкнется с серьезным маловодьем рек. Из-за этого на Волге придется ограничить судоходство.
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