Синоптик Шувалов спрогнозировал затруднения с судоходством на Волге

В бассейне Волги зафиксировано маловодье, из-за которого могут возникнуть сложности с судоходством и водоснабжением. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре ИА НСН .

По его словам, предпосылками стали малоснежная зима и ранний сход снега. Улучшения ситуации в ближайшее время ждать не приходится.

«Ждем следующей волны осадков, пока в ближайшее время осадков не будет», — заявил синоптик.

Начальник ИАЦ регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Сергей Беднарук добавил, что в этом году европейская часть столкнется с серьезным маловодьем рек. Из-за этого на Волге придется ограничить судоходство.