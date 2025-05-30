Штрафы для водителей машин с громким выхлопом увеличат до 30 тысяч. Поможет ли это?

Депутаты Госдумы предложили повысить штрафы для владельцев шумных автомобилей. Если инициатива будет принята, то водителей машин с громким выхлопом обяжут выплачивать штраф в размере до 30 тысяч рублей (сейчас он не превышает 500 рублей). Насколько необходима эта мера и поможет ли она решить проблему — разбирался 360.ru.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что принятие соответствующего законопроекта не является действительно необходимым.

«Этот вопрос не настолько масштабный и за ним можно следить в рамках повседневной деятельности сотрудников ГАИ. Есть специальные приборы, которые позволяют проверять нормы шумности. А управление с превышением норм шумности эксплуатации транспортного средства запрещается», — сказал он.

Попов также отметил, что действующая на данный момент техника может работать не точно, что, в случае повшения штрафов, может привести к увеличению количества обжалований в суде.

«Нужно только сделать, чтобы техника на выхлопы грамотно реагировала и чтобы было минимальное количество ошибок. Когда штраф будет 30 тысяч, за эту ошибку мы уже пойдем в суды его обжаловать. А кто-то может, получив штраф, поехать на рынок, купить новую секцию глушителя за пять тысяч и заменить свой дырявый или прямоточный, а потом утверждать, что штраф выписан ошибочно», — заключил он.