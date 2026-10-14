Шеф-редактор «Колеса.ру» Пономарев объяснил, почему похолодание влияет на запуск двигателя

С наступлением холодов автомобиль может заводиться хуже, чем летом: стартеру приходится крутиться дольше, а двигатель иногда запускается только со второй попытки. Об этом пишет «Колеса.ру» .

Шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев объяснил «Авторадио», почему похолодание влияет на запуск двигателя. По его словам, сами по себе холода не являются причиной трудностей, так как современные автомобили рассчитаны на суровые условия, но низкая температура усугубляет уже существующие проблемы.

Мороз существенно снижает производительность систем: густеет моторное масло, из-за чего падает его текучесть и двигателю требуется больше энергии для запуска. Кроме того, на холоде хуже справляется аккумулятор, так как понижение температуры замедляет химические реакции, что сказывается на эффективности пуска.

Еще одной причиной могут быть изношенные свечи зажигания — в этом случае двигатель может запуститься, а затем снова заглохнуть. При проблемах с запуском специалисты советуют не крутить стартер слишком долго и не включать его много раз подряд, чтобы избежать поломки.