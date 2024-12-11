Сервис «Авто.ру Оценка» выяснил, что средняя стоимость новой машины в России составляет 3,7 млн рублей

Аналитики «Авто.ру Оценка» изучили опубликованные объявления о продаже машин и выяснили, что средняя стоимость нового автомобиля в ноябре составила 3,7 миллиона рублей. Об этом написали «Известия» .

Так, более 70% предложений состоят из китайских машин, а более 42% объявлений находится в сегменте 1,5–3 миллиона рублей. Например, в Москве средняя цена на новый автомобиль поднялась на 1,1%, достигнув 4,73 миллиона рублей, а в Петербурге стоимость подросла на 2,5% — составив 3,2 миллиона рублей.

Лучшие показатели по снижению цен в ноябре показала Владимирская область. По сравнению с октябрем цена на новую машину сократилась на 12,4%, опустившись на отметку 2,14 миллиона рублей.