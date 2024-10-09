«СберАвто»: перед холодами стоит проверить состояние свечей зажигания и проводов машины

Подготовка машины к холодному времени года поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с эксплуатацией. Так, перед зимой важно проверить работу аккумулятора, сообщили « Известия » со ссылкой на данные «СберАвто».

Специалисты также посоветовали оценить качество резинок «дворников». Данную деталь рекомендуют обновлять каждый год. Замену лучше проводить перед заморозками.

Еще один важный шаг — проверка состояния свечей зажигания и проводов. Соответствующие неисправности могут проявляться через нестабильную работу мотора и повышенный расход бензина.