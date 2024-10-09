«СберАвто»: перед холодами стоит проверить состояние свечей зажигания и проводов машины

Подготовка машины к холодному времени года поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с эксплуатацией. Так, перед зимой важно проверить работу аккумулятора, сообщили «Известия» со ссылкой на данные «СберАвто».
Специалисты также посоветовали оценить качество резинок «дворников». Данную деталь рекомендуют обновлять каждый год. Замену лучше проводить перед заморозками.
Еще один важный шаг — проверка состояния свечей зажигания и проводов. Соответствующие неисправности могут проявляться через нестабильную работу мотора и повышенный расход бензина.
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