S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 08:23 S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель Российский холдинг S7 Technics освоил ремонт двигателей для Airbus A320 Unsplash

Читать 360 в

Российский холдинг S7 Technics начал выполнять сложный тип капитального ремонта двигателя, который устанавливается на таких популярных самолетах как Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации источников издания, из-за санкций российские перевозчики практически лишились возможности выполнять сложные ремонтные работы техники за границей.

Реклама

Холдинг S7 Technics освоил самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части. Российские специалисты уже осуществляют капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, которые устанавливаются на самые популярные самолеты. В S7 Technics подтвердили, что с октября 2022 года в цехе компании в Шереметьево уже выполнили 12 капремонтов горячей части авиадвигателей CFM56-5B и 7B.

Ранее газета Wall Street Journal заявила, что у корпорации Boeing возникли проблемы из-за антироссийских санкций. В зарубежной компании возникла нехватка терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner из-за ухода из России компании RTX.