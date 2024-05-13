S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель | 360°

13 мая 2024, 08:23
S7 научилась ремонтировать популярный иностранный авиационный двигатель
Российский холдинг S7 Technics освоил ремонт двигателей для Airbus A320
Российский холдинг S7 Technics начал выполнять сложный тип капитального ремонта двигателя, который устанавливается на таких популярных самолетах как Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По информации источников издания, из-за санкций российские перевозчики практически лишились возможности выполнять сложные ремонтные работы техники за границей.
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Холдинг S7 Technics освоил самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части. Российские специалисты уже осуществляют капитальный ремонт двигателей CFM56-5B и 7B, которые устанавливаются на самые популярные самолеты. В S7 Technics подтвердили, что с октября 2022 года в цехе компании в Шереметьево уже выполнили 12 капремонтов горячей части авиадвигателей CFM56-5B и 7B.
Ранее газета Wall Street Journal заявила, что у корпорации Boeing возникли проблемы из-за антироссийских санкций. В зарубежной компании возникла нехватка терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner из-за ухода из России компании RTX.
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