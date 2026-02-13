РЖД возобновят пассажирское сообщение с Китаем после шестилетнего перерыва

Российские железные дороги с марта 2026 года возобновят пассажирское сообщение с Китаем. Беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы отправятся в Маньчжурию, сообщили в компании .

Вагоны из Восточной Сибири включат в состав поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск. Через границу они проследуют в составе международного поезда № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия. Этот состав возобновит курсирование с 8 марта дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 часов.

Беспересадочный вагон № 18 Иркутск — Маньчжурия отправится по понедельникам и пятницам, вагон № 20 Чита — Маньчжурия — по вторникам и субботам. Первые рейсы запланированы на 6 и 7 марта соответственно. Продажа билетов откроется в ближайшее время, после их можно будет приобрести за 60 суток до отправления.

Пассажирское сообщение через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия приостановили в 2020 году из‑за пандемии коронавируса. Возобновление перевозок стало возможным благодаря взаимодействию РЖД и государственной корпорации «Китайские железные дороги».