Российским водителям назвали музыку, которая меньше всего отвлекает от дороги

Быстрая и ритмичная музыка во время поездки может повышать тревожность водителя и мешать ему концентрироваться на дороге. Об этом 360.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники доктора Аникиной Марина Аникина.

По ее словам, при прослушивании композиций с жестким ритмом может повышаться уровень кортизола. Одновременно достаточно быстро расходуется норадреналин, необходимый для поддержания внимания во время движения.

«Может возникать ситуация, когда происходит очень быстрое отвлечение или буквально выпадение из фокуса внимания. Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора», — предупредила Аникина.

При этом слишком спокойная музыка тоже не всегда подходит для поездки. Невролог отметила, что она способна расслаблять и усыплять человека, особенно если тот сел за руль уже уставшим.

Оптимальным вариантом Аникина назвала композиции среднего темпа с хорошо различимым и понятным водителю текстом. Кроме того, автомобилистам следует обращать внимание на громкость музыки, которая также способна влиять на эмоциональное состояние.

О том, как еще музыка влияет на водителей во время движения и от каких песен лучше отказаться во время поездок — в материале 360.ru.