Российским водителям напомнили о новом составе аптечки с 1 сентября

Новые требования к автомобильным аптечкам вступят в силу в России с 1 сентября этого года. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Она пояснила, что с этой даты вступят в силу изменения в требованиях Минздрава к автомобилистам.

Начиная с осени автомобильные аптечки пополнятся медицинскими масками и перчатками, жгутами, бинтами, лейкопластырями, хирургическими ножницами, спасательными одеялами и одноразовыми масками для сердечно-легочной реанимации.

Вепренцева добавила, что бежать за новыми аптечками автомобилистам не нужно. Старые составы можно использовать до истечения срока годности, но заменить их необходимо не позднее 1 сентября 2027 года.

Юрист подчеркнула, что для прохождения технического осмотра транспортного средства наличие аптечки необязательно. Это требование к водителям убрали осенью прошлого года.

Роскачество посоветовало автомобилистам всегда хранить в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. В организации отметили, что владельцам транспортных средств необходимо следить за сроком годности обязательного груза.