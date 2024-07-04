Российским чиновникам официально рекомендовали ездить на Lada Largus

Минпромторг внес Lada Largus в перечень рекомендованных авто для чиновников

Фото: РИА «Новости»

Список рекомендованных для использования госслужащими автомобилей расширили до 40 с лишним моделей. Минпромторг включил в него Lada Largus, «Соболь» и «Газель», сообщил РБК.

Перечень составили в октябре 2023 года, включив Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus, Evolute и Haval. Спустя три месяца в него добавили «Соллерс» и Citroen. Теперь Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками, включив Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь». Таким образом, в него добавили более 40 моделей от 14 брендов.

Пересадить чиновников на российский автопром поручил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент Владимир Путин. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что самой дешевой в утвержденном Минпромторгом списке стала Lada Granta, а самой дорогой — Aurus.

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