Российских таксистов возмутили цены на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» заподозрили в чрезмерном росте цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации «Национальный совет такси», подписанное исполнительным директором НСТ Натальей Лозинской.

Обращение Лозинская направила в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство попросили проверить, насколько обоснованными являются цены на автомобили, которые бренд продает для дальнейшего использования в такси.

Проблема обостряется еще и за счет того, что с каждым годом доступных альтернатив на рынке бюджетных машин становится все меньше.

Так, по данным Аналитического центра при правительстве, которые упомянуло руководство НСТ в обращении, цены на машины эконом-класса в России за 2021–2023 годы увеличились на 28%. Стоимость Lada Granta и Lada Vesta за этот промежуток времени поднялись в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

В начале февраля начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Алексюк заявил, что 22% столичных водителей такси не являются гражданами России.

По данным некоторых СМИ, в сфере такси чаще всего работают водители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси. Средний возраст московских таксистов — 38 лет, а стаж вождения — 16 лет.