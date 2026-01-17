Российские владельцы Porsche и BMW пожаловались на блокировку двигателей

Перекрывшие частоту спутниковых сигналов глушилки от вражеских дронов привели к автоматической блокировке двигателей Porsche и BMW. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

С проблемой столкнулись владельцы моделей 2013–2019 годов выпуска. По данным авторов, у одного из водителей Porsche Macan двигатель остановился во время движения по городской трассе.

Машину удалось завести только после перепрошивки системы. Гарантии в том, что мотор снова не встанет, специалисты не дали.

В компании Porsche Russland подтвердили, что проблемы вызвала работа системы спутникового глушения беспилотников, перекрывающая частоту VTS/TCU.

Официальное представительство BMW в России проблему владельцев машин пока не прокомментировало.

С массовыми сбоями при запуске работы двигателей российские владельцы автомобилей Porsche столкнулись в начале декабря 2025 года. Проблему связали с блокировкой сигнализации через спутник, а также предложили водителям полностью разобрать блок для перезагрузки.