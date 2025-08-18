Российские автомобилисты пожаловались на сложности с обслуживанием и ремонтом китайских авто

После того как многие зарубежные бренды покинули российский рынок, автолюбители начали активно присматриваться к машинам из Китая. Несмотря на заверения продавцов о высоком уровне оснащения таких моделей, на практике обнаружились значительные недостатки. Эксперт naavtotrasse.ru указал на основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей.

«Внешне китайские автомобили выглядят современно и стильно, но их эргономика оставляет желать лучшего. Многие функции управляются исключительно через сенсорный экран, что неудобно во время движения. Физические кнопки либо отсутствуют, либо расположены нелогично. Кроме того, регулировка руля часто рассчитана на невысоких водителей, что создает дискомфорт для людей ростом выше 180 сантиметров», — отметил он.

Также, по его словам, управляемость оставляет желать лучшего: китайские модели менее отзывчивы на дороге по сравнению с немецкими машинами. Помимо этого, частые сбои в электронике приводят к ошибкам на приборной панели и ложным срабатываниям датчиков, написал «ФедералПресс».

Еще одна сложность — обслуживание и ремонт. В России мало квалифицированных мастеров, а запчасти приходится ждать неделями, и их стоимость часто оказывается выше ожидаемой.