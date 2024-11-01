«Российская газета»: работа двигателя машины на низких оборотах приводит к замедленной прокачке масла

Низкие обороты двигателя в авто приводят не только к замедленной прокачке масла, но и воздействуют на работу турбокомпрессора. Об этом «Российской газете» рассказали автомобильные эксперты.

Как уточнил сайт «Аргументы и факты», во время медленного движения машины регулировка компрессора может выйти из строя, что, в свою очередь, чревато отключением турбины. Иногда только специальные химические составы для очистки способны вернуть компоненты в рабочее состояние. Медленный стиль вождения, по словам автоэкспертов, может негативно сказаться на определенных узлах и агрегатах машины.

Среди преимуществ медленного движения специалисты назвали увеличение срока службы двигателя и тормозной системы.