«Российская газета»: автодилеры начали предлагать подарки за покупку новых машин

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский рассказал «Российской газете» , что автомобильные дилеры в условиях падения спроса начали предлагать покупателям разнообразные бонусы и подарки.

Например, при покупке автомобилей некоторых марок клиенты могут получить сертификаты на отдых на море для двоих, с возможностью выбора направлений, таких как Турция, Египет, Азия или южные регионы России. Владельцам электромобилей предлагается бесплатное зарядное устройство мощностью до 140 кВт, а также музыкальные альбомы известных исполнителей, таких как AC/DC, написали «Известия».

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавил, что некоторые дилеры предлагают в качестве подарков кожаные чехлы на сиденья, премиальные коврики или мультимедийные системы. Ранее в практике встречались подарки в виде бытовой техники, такой как кофемашины, мультиварки и пылесосы.