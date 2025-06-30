Россиянам рассказали о возможности взять кредит на покупку авто под 0,01% годовых

Менеджер по продукту новых автомобилей сервиса «Авто.ру» Вадим Кохтев в интервью KP.RU объяснил, как работают кредиты на покупку автомобилей под почти нулевую процентную ставку. Он подчеркнул, что такие предложения действительно существуют, но не каждый покупатель может ими воспользоваться.

Обычно за рекламными лозунгами о «нулевых» ставках скрываются конкретные условия, зависящие от выбранной модели автомобиля, сроков кредитования и величины первоначального взноса. Однако даже при учете этих условий заемщики получают более выгодные условия, чем обычная рыночная ставка.

Механизм программы прост: автопроизводитель предоставляет скидку на автомобиль, но только при условии его покупки в кредит. Банк, пользуясь скидкой производителя, покрывает свою традиционную процентную ставку, оставаясь в выигрыше. Покупатель приобретает автомобиль на льготных условиях, а производитель продает товар, снижая складские запасы.