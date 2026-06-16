Россиянам проведут уроки о безопасности движения на перекрестках

Безопасность движения на перекрестках обсудили на старте федеральной кампании

Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварий на перекрестках стала темой пресс-конференции, давшей старт Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», которая продлится с июля по ноябрь в 40 регионах России. Встреча прошла в пресс-центре МИЦ «Известия».

Статистику по количеству аварий в ходе своего выступления привел заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Он подчеркнул, что на перекрестки приходится почти всех треть всех аварий на дорогах, в которых гибнет 17% от общего числа погибших в ДТП.

«В связи с масштабом аварийности на данном участке дороги темой начинающейся Всероссийской социальной кампании „Продвижение безопасности“ была выбрана безопасность на перекрестках», — заявил Понарьин.

В пресс-конференции также приняли участие глава ФКУ «Дирекция программы „Повышение безопасности дорожного движения“» Игорь Королев, заместитель директора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Антон Козлов, начальник отдела координации проектов и исполнения бюджета департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Екатерина Сухова и эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности», член Общественного совета при Министерстве транспорта Вадим Мельников.

Участники встречи обсудили меры для сокращения количества аварий на перекрестках, а также путь формирования культуры безопасного поведения всех участников дорожного движения.

Главной аудиторией кампании «Продвижение безопасности» станут водители,. а также пешеходы и пользователи средств социальной мобильности. В рамках мероприятия организаторы организуют лекции, а также различные конкурсы c призами.

Организаторами кампании выступили Госавтоинспекция при поддержке Минпросвещения и Минтранса.