Россиянам посоветовали до конца октября собрать набор для автомобиля на случай зимних условий. Об этом сообщил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в беседе с Life.ru .

Автоэксперт рекомендует водителям проверить сроки годности медикаментов и огнетушителя в дорожном наборе. Обязательным предметом в багажнике он назвал лопату, которая пригодится, если автомобиль застрянет в снегу; эксперт напомнил, что с началом снегопадов спрос на этот инструмент резко растет, вызывая рост цен, пишет ИА НСН.

Третьим и четвертым пунктами должны стать щетка для очистки снега и незамерзающая стеклоомывающая жидкость. Славнов советует заливать незамерзайку заранее, чтобы она успела смешаться с летней и не замерзла при первых холодах. Менять резину и дворники на зимние эксперт рекомендует при температуре от 5 до 7 градусов, не дожидаясь устойчивых морозов.