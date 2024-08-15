Россиянам объяснили подвох с бензином по 70 рублей

Прогнозы о подорожании бензина в сентябре до 70 рублей не имеют под собой оснований из-за возобновления запрета на экспорт. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эксперт напомнил, что запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа, но его приостановили с 20 мая по 30 июля. После этого топливо в рознице поднялось в цене из-за повышения сезонного спроса и проблем с логистикой.

После роста цен в конце июля в СМИ стали появляться подобные оценки. Вавилов назвал решение о продлении запрета своевременным.

Теперь все прогнозы о повышении цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на российских АЗС в ближайшем будущем не будут обоснованы, заключил эксперт.

В конце июля правительство России запретило экспорт бензина в сентябре — октябре. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что эта мера связана с тем, чтобы «подстраховаться».