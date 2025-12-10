Россиянам назвали выгодные и недорогие авто для импорта

Автоэксперт Осипов: самые выгодные автомобили для импорта в РФ — Mazda и Skoda

Сейчас в Россию выгоднее всего ввозить автомобили с недорогим обслуживанием и экономным расходом топлива. Об этом «Известиям» сообщил коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов.

Эксперт считает, что Mazda 3 — это оптимальное сочетание цены и качества обслуживания.

«Mazda 3 — компактный седан, оснащенный экономичным двухлитровым двигателем мощностью менее 160 л. с. Эта модель остается привлекательной для российского рынка благодаря большому количеству сервисных центров и доступности запчастей. Подходит для потребителя, ищущего надежный городской автомобиль», — пояснил он.

Осипов отметил, что популярный кроссовер Mazda CX-5 в базовой версии можно привезти в Россию примерно за 2,7–2,8 миллиона рублей, включая утилизационный сбор и доставку. В аналогичном ценовом диапазоне можно найти Skoda Octavia и Skoda Karoq.

Ранее в автомобилях Chery нашли опасную для водителей неисправность. Как сообщил Росстандарт, компания «Чери Автомобили Рус» отзовет почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7 в России.