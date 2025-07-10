Россиян призвали смотреть в онлайн-отчетах автомобилей пробег и сведения о ДТП

Руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов в интервью радио Sputnik рассказал о нюансах, на которые следует обратить внимание при изучении онлайн-отчета для проверки автомобиля.

По словам эксперта, отчет состоит из нескольких ключевых разделов. Первый блок информации – это рекомендации искусственного интеллекта. Эта функция, основанная на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов, помогает анализировать данные из отчета. Крылов отмечает, что если у пользователя нет времени разбираться в деталях или он не чувствует себя достаточно уверенно, первым делом нужно обратить внимание на этот блок.

Основные пункты, которые стоит посмотреть в любом отчете, – это пробег, сведения о ДТП и юридические ограничения. Эти параметры помогут быстро оценить, соответствует ли состояние автомобиля ожиданиям. Если данные о пробеге вызывают сомнения, их можно обсудить с продавцом. А вот серьезные аварии или невозможность регистрации из-за юридических проблем – повод продолжить поиски.