Россиян предупредили о возобновлении движения в Грузию через КПП «Верхний Ларс»

ФТС: движение транспорта в Грузию через Верхний Ларс восстановили

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии снова запустили, несмотря на ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Движение в обоих направлениях открыли по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности республики Северная Осетия-Алания, указал RT.

Пограничная служба временно ограничивала движение грузовых и легковых автомобилей с 6 августа, так как на участке дороги Владикавказ — Верхний Ларс проводился ремонт. Путешественникам рекомендовали учитывать эти изменения и в случае необходимости перестроить туристический маршрут.

Ранее Грузия на месяц закрывала КПП «Казбеги — Верхний Ларс» из-за ремонта. Туристы могли пересекать границу через проезды для грузовиков.