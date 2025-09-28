Россия не вошла в совет ICAO, ее исключили из первой и второй групп

Россия не попала в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на период 2025–2028 годов по результатам первого этапа выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«За нашу страну на выборах в совет ICAO по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй — 62 государства», — подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что Россия получила поддержку стран БРИКС, ШОС, СНГ, Африканского региона Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Они представляют интересы подавляющего большинства населения планеты, что свидетельствует о широком признании вклада России в развитие международной гражданской авиации», — указали в министерстве.

Невключение в состав совета ICAO, обратили внимание в Минтрансе, только вредит авторитету и эффективности организации, которая должна обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации без опоры на узкие политические интересы.