Роскачество: переобувать резину стоит при среднесуточной температуре +5 градусов

Эксперт Роскачества, член Общественного совета при Росстандарте Андрей Васильев поделился с RT рекомендациями по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.

Он посоветовал тщательно осмотреть кузовную часть и днище машины после зимнего периода, чтобы выявить возможные повреждения и коррозию. Далее следует обратиться в дилерский центр или СТО для их устранения.

Там специалисты также проверят соединительные патрубки на наличие повреждений, вызванных перепадами температуры, заменят поврежденные дворники, которые не справляются со своей задачей, проведут техобслуживание аккумулятора, если он стал сильно нагреваться или плохо заряжаться.

Переобувать машину на летнюю резину следует, когда среднесуточная температура превысит +5 градусов, добавил эксперт.