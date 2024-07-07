Росавиация заявила о нормализации ситуации в Шереметьево после массовых задержек вылетов

Росавиация: в Шереметьево нормализовалась ситуация с вылетами

В аэропорту Шереметьево нормализовалась ситуация с вылетами, заявили в пресс-службе Росавиации. Сейчас пассажиров на стойках регистрации обслуживают штатно, очередей и столпотворения нет.

Задержки возникли из-за непогоды 5 июля и ночью 6 июля. Грозовой фронт вынудил 15 самолетов, летевших в Шереметьево, уйти на запасные аэродромы.

«По данным на 02:00 7 июля „Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. За субботу, 6 июля, из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов», — уточнили в ведомстве.

Из этих 172 рейсов, по информации, актуальной на 02:00, 167 уже выпустили из воздушной гавани, а пять готовили к вылету.

На 7 июля из 266 запланированных рейсов заранее скорректировали время по семи. Пассажиров предупредили заранее.

Накануне, 6 июля, пассажиры самолета Москва — Красноярск жаловались на многочасовую задержку своего вылета. По словам людей, им пришлось несколько часов просто сидеть в самолете без какой-либо ясности.