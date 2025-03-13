Росаккредитация: автобренд Deepal выйдет на рынок России в первой половине 2025 года

Бренд Deepal, входящий в состав концерна Changan, готовится выйти на российский рынок. Первой моделью марки станет гибридный кроссовер S07, о чем сообщает портал «Китайские автомобили» , ссылаясь на данные Росаккредитации.

Уже начат процесс сертификации модели S07 в России. В частности, речь идет о версии кроссовера с последовательным гибридом, оснащенной 1,5-литровым двигателем, выполняющим функцию генератора, и электродвигателем мощностью 238 лошадиных сил. Китайская версия S07 2025 модельного года предлагается с двумя вариантами аккумуляторов емкостью 31,7 и 39 кВт·ч на электротяге от 215 до 285 километров, написали «Известия».

В интерьере салона физические кнопки практически отсутствуют, управление большинством функций осуществляется через 15,6-дюймовый сенсорный экран.

Продажи новинки планируется начать в первой половине 2025 года.