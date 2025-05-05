Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань перечислил лучшие автомобили стоимостью около 600 тысяч рублей. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, в лидерах — Ford Focus 2007–2011 годов выпуска, его средняя цена составляет 499 тысяч рублей. Второе место у Hyundai Getz (2005–2011) со средней стоимостью 448 тысяч рублей. На третьей строчке — Opel Astra (2006–2014), которую можно приобрести за 464 тысячи рублей.

Кроме того, Головань включил в топ-10 Citroen C4 (2010–2016), Renault Sandero (2009–2014), Peugeot 308 (2011–2015), Chevrolet Aveo (2011–2020), Mazda 3 (2006–2009), Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat.