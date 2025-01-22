Игорь Головань, директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Рольф», представил список 10 самых популярных немецких автомобилей в России. Несмотря на изменившиеся рыночные условия, спрос на модели «Большой немецкой тройки» (BMW, Mercedes-Benz, Audi) остается высоким, сообщила « Газета.ru ».

В 2024 году самым востребованным автомобилем с пробегом среди моделей этих брендов стал Mercedes-Benz V-class 2016–2021 годов выпуска, средняя стоимость которого составляет 3,3 миллиона рублей. Второе место занял BMW 5 series (2017–2020) со средней ценой 3,6 миллиона рублей.

На третьей позиции оказался рестайлинговый седан BMW 3 series (2015–2020) с ценой 2,2 миллиона рублей. За ним следует дорестайлинговая версия этой же модели (2011–2016). Пятерку замыкает седан Mercedes-Benz C-class четвертого поколения.