«Рольф»: авто, которые были в зоне боевых действий, не получится застраховать

В правовом департаменте группы компаний дилерского холдинга «Рольф» рассказали, что некоторые автомобили могут быть исключены из процесса страхования. Об этом написала «Газета.Ru» .

Одной из высокорисковых категорий являются транспортные средства, находящиеся в зоне чрезвычайного положения или боевых действий. Из-за повышенной вероятности страхового случая компании отказываются предоставлять услуги по таким автомобилям.

Эксперты подчеркивают, что проблемы с оформлением каско могут возникнуть у владельцев аварийных или разукомплектованных автомобилей. Также сложности возникнут при попытке застраховать транспорт, который был ввезен с нарушениями таможенных правил или без идентификационных номеров, талона техосмотра и свидетельства государственной регистрации.

Кроме того, автомобили, которые находятся в международном или федеральном розыске, под арестом или подлежат изъятию или конфискации по решению суда, также попадают в категорию машин, которые не могут быть застрахованы.