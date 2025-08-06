РКН попросили разобраться с незаконными глушилками вдоль дорог

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор остановить использование незаконных генераторов радиопомех на дорогах. Об этом сообщили «Известия» .

Все больше водителей грузовиков сталкиваются с неисправностями навигационного оборудования. Автомобилисты жалуются на штрафы за якобы отключенное оборудование, но они уверены, что виноваты глушилки, которые блокируют спутниковые сигналы.

«При потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля», — пояснил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.

В обращении указано, что владельцы АЗС, нефтебаз, логистических центров и других гражданских объектов нередко используют глушилки связи, нарушая законодательство. Это приводит к проблемам со связью и навигацией на трассах. Приобрести такое устройство может любой желающий, при этом его использование никак не регулируется.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что грузоперевозчики все чаще отказываются от собственного автопарка и переходят на аутсорсинг. Причина — рост стоимости лизинга до 24% годовых. Некоторые организации предпочитают не обновлять парк и использовать старые машины.