Редактор Quto Ракитин: в России есть два основных способа купить новый автомобиль

Приобретение машины «в серую» — сложнее и рискованнее всего. Лучше обратиться к официальному дилеру, который предоставит гарантию и обеспечит юридическую чистоту сделки. У такого способа есть еще одно преимущество — обслуживание авто можно будет производить в том же дилерском центре, написал «ФедералПресс».

Если же вы хотите приобрести машину марки, которая официально не представлена в России, то стоит воспользоваться параллельным импортом. Большинство автомобилей поставляют на заказ, чтобы избежать уплаты повышенного утилизационного сбора. Однако следует учитывать, что при продаже машины в течение первого года этот сбор взыщет государство. Многие компании, занимающиеся параллельным импортом, уже наладили сервисные центры, поставки запчастей и русификацию машин.