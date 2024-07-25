Развитие электромобилестроения обсудили на бизнес-завтраке в Москве

В Москве состоялся бизнес-завтрак с участием представителей органов власти и отраслевых предприятий. Эксперты обсудили развитие электромобилестроения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Министр рассказал о формировании кластера электромобилестроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва», в состав которого вошли 62 предприятия.

«Сегодня Москва — один из ведущих центров инноваций в отечественном электромобилестроении. Столица активно снижает долю двигателей внутреннего сгорания в составе городского транспорта и техники в пользу более экологичных решений», — заявил он.

Одной из мер поддержки промышленности в столице стал офсетный контракт. Сегодня Москва заключила уже 22 таких соглашения на общую сумму около 413 миллиардов рублей.

«Среди подписанных офсетных соглашений два касаются развития электромобилестроения и обеспечения отрасли критически значимой продукцией», — отметил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.

По его словам, в Красной Пахре до 2025–2026 годов создадут крупнейший в России завод аккумуляторных тяговых батарей, а в технополисе «Москва» будут производить электрическую дорожно-коммунальную технику. Город планирует закупить 1580 таких машин.

«[В Москве] ведется колоссальная работа по созданию возможностей для развития электротранспорта — это не только формирование спроса, но и создание полноценной кооперационной цепочки. Это отличный пример для масштабирования работы для регионов», — отметил директор по коммерции компании «Рэнера», производящей аккумуляторные батареи, Дмитрий Турчин.

По его словам, продукция завода будет использоваться в электробусах, электромобилях, речном транспорте, коммунальной технике и средствах индивидуальной мобильности, а впоследствии список применения может расшириться.

При этом в городе активно развивают инфраструктуру для электромобилей. Как рассказала директор по стратегии проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Виктория Еремина, в столице в рамках проекта действуют уже более 240 зарядных станций, а в планах ежегодно устанавливать до 500. С начала года пользователи подзарядились более 215 тысяч раз — почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.