Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил их вклад в развитие этой стратегически важной отрасли и снабжение армии в зоне спецоперации, сообщил сайт Кремля.

Российский лидер напомнил, что в памяти народа навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Сегодня работники РЖД помогают в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

«Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса», — подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил железнодорожников за работу на совесть и высокие результаты, которых добивается каждый из них на своем участке. Также отметил, что в последние годы железнодорожная инфраструктура активно развивается, в том числе благодаря внедрению новейших технологий и строительству первой отечественной высокоскоростной магистрали.