Путешествовать по России стало еще выгоднее с СБП

Пассажиры столичных автовокзалов смогли сохранить более 90 миллионов рублей за время действия акции от Системы быстрых платежей. Напоминаем, при оплате билетов на автобусы дальнего следования в кассах через СБП возвращается кешбэк 10%.

Перед оплатой необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru .

Сообщите кассиру, что вы собираетесь оплатить билет через СБП, и отсканируйте камерой мобильного телефона QR-код, выведенный на экране терминала.

Воспользоваться выгодным предложением можно на кассах автовокзалов Москвы: Центральный, Красногвардейский, Саларьево, Южные и Северные ворота, а также в кассах продаж на станциях метро «Зябликово», «Саларьево» и «Павелецкая».

Акция действует до 31 декабря текущего года. Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте vamprivet.ru. Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.