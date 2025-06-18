«Пруфы.рф»: Toyota Camry и Volvo 140 назвали неубиваемыми машинами

Автоэксперты составили перечень из трех моделей машин, которые отличаются особой надежностью и могут служить владельцу долгие годы с минимальным риском серьезных поломок. Об этом сообщил сайт « Пруфы.рф ».

Первое место заняла Toyota Camry с двигателем A25A-FKS. По мнению специалистов, этот силовой агрегат объемом 2,5 литра является образцом долговечности, опровергая распространенное мнение о его недостатках.

На второй строчке оказалась классическая Volvo 140, выпускавшаяся с 1966 по 1974 годы. Модель отличается феноменальной «живучестью»: машина уверенно запускается даже при экстремальных температурах до -40 градусов и способна отходить без капитального ремонта до 500 тысяч километров.

Замыкает тройку лидеров еще один раритет — Peugeot 504.По данным аналитиков, авто без особых хлопот для владельца может достичь пробега в 500 тысяч километров, добавил «ФедералПресс».