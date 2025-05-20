«Проиграли Volkswagen». General Motors выбили с китайского рынка, что дальше?

Решение американского концерна General Motors о прекращении поставок автомобилей в Китай было ожидаемым, потому что машины показывали самые низкие продаже среди всех конкурентов в бюджетном сегменте. Об этом в разговоре с 360.ru заявил эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов.

«General Motors вылетели с рынка, проиграв борьбу Volkswagen, BYD и GEELY. Когда ты в таком бюджетном сегменте продаешься хуже всех, то ты, естественно, проиграл рынок и должен уйти», — сказал он.

По словам эксперта, прекращение экспорта американских автомобилей никак не повлияет ни на китайский, ни на российский рынок. Решение отразится только на самом концерне General Motors.

«Никакой потери не будет. В Россию их автомобили не ввозят параллельным импортом потому, что они никому не нужны. На китайском рынке осталось еще очень много конкурентов, которые от этого только выиграют», — заключил Трофимов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на объявление для дилеров и сотрудников китайского подразделения сообщило, что руководители американской компании General Motors решили прекратить поставки автомобилей в КНР.